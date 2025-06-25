Глава Реутова Филипп Науменко навестил семью ветерана СВО

В гости к Роману, участнику специальной военной операции, награжденному медалью Суворова и медалью «За спасение погибающих», приехал глава городского округа Реутов Филипп Науменко. На встрече обсудили возможность дальнейшей поддержки ветерана со стороны муниципалитета и региона.

Роман в одиночку воспитывает дочь Арину. Вместе с руководителем муниципалитета они затронули и вопросы социальной адаптации бойца, вовлечения его в общественную жизнь и поддержки в воспитании подростка. Филипп Науменко по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова вручил Арине велосипед, о котором давно мечтала девочка. А Роману предложил стать участником местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, чтобы развивать систему адаптации демобилизованных военнослужащих, организовывать мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. В этом поможет боевой и жизненный опыт Романа.

Отметим, что администрация Реутова ранее подписала соглашение о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Военнослужащим помогают трудоустроиться, предоставляют им юридические консультации, медицинскую и психологическую поддержку, помогают получить образование или пройти курсы повышения квалификации и адаптироваться в мирной жизни. Соглашение стало основой для системной работы с защитниками, вернувшимися из зоны боевых действий.