Глава Раменского поздравил семью участника СВО с рождением третьего ребенка

Радостное событие произошло в семье Ольги и Сергея Жуковых из Раменского. Глава округа Эдуард Малышев поздравил родителей с рождением сына и выпиской из роддома.

Теперь семья будет воспитывать троих детей: девятилетнюю Марию, шестилетнего Ярослава и новорожденного Степана. Глава Раменского округа подарил родителям цветы, а малышу — развивающий коврик и памперсы. Старшие дети получили по шоколадке.

Отец семьи, участник специальной военной операции, в настоящее время находится в отпуске. Он заключил контракт с Министерством обороны России непосредственно после окончания срочной службы в армии.

Брат многодетной матери является ветераном боевых действий и занимает должность командира отделения боевой группы отряда «БАРС». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Его отец тоже находится в зоне проведения спецоперации.

Руководитель муниципалитета отметил, что мужчины в этой семье служат достойным примером для многих. «Уверен, что дети, которые растут у Жуковых, станут достойными гражданами России», — сказал Эдуард Малышев.