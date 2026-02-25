Глава Раменского округа провел встречу с медиками
Очередная встреча в Раменской больнице прошла в неформальной обстановке. Глава округа Эдуард Малышев обсудил с медицинским сообществом меры поддержки и выслушал предложения по развитию здравоохранения из первых уст.
Одной из целей встречи стал поиск конкретных решений для привлечения кадров в округ. В рамках проекта «Школа главного врача» медикам рассказали про получение служебного жилья и компенсацию аренды.
В мероприятии приняли участие и главврачи из разных регионов. Например, Денис Сачков приехал в Раменскую больницу из Псковской области.
Одними обсуждениями встреча не ограничилась. Сотрудники больницы традиционно передали гуманитарную помощь бойцам и врачам в зону проведения специальной военной операции. Груз волонтеры доставили защитникам Отечества прямо к празднику.