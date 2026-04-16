Глава Раменского округа поздравил жену участника СВО с рождением дочери

Выписка состоялась в Раменском центре материнства и детства 14 апреля. Глава муниципалитета Эдуард Малышев лично вручил подарки и поздравил супругу участника боевых действий, Юлию, с пополнением.

Юлия вместе с семьей переехала в округ три года назад из города Брянка Луганской области.

«Я от всей души поздравляю вас с таким важным событием. Сейчас самое главное — любовь и забота. Проявляйте их. Ребенок вырастет довольным и счастливым. У нас для вас набор первой необходимости на осень: комбинезончик, подгузники. Это вам от администрации», — сказал Эдуард Малышев.

Отец новорожденной Михаил подписал контракт в ноябре 2025 года и в феврале 2026 года пропал без вести при выполнении боевых задач. Несмотря на это, семья сохраняет надежду и веру в его возвращение. Поддержать Юлию в этот важный день пришли ее мама и сестра.

Заведующий медицинского учреждения Борис Марченко сообщил, что ребенок родился здоровым. Этот день стал символом продолжения жизни, силы семьи и веры в лучшее. Даже в непростых обстоятельствах рождение ребенка остается самым светлым и объединяющим событием.