Глава Раменского округа наградил реабилитационный центр за помощь бойцам СВО

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил центр реабилитации в спорткомплексе «Борисоглебский». Он вручил благодарственное письмо главврачу за успешное восстановление более 40 раненых участников специальной военной операции.
Центр реабилитации в Раменском оказал помощь участникам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения. Около 20 специалистов разного профиля помогали военнослужащим пройти длительный курс восстановления.
Как рассказал главврач центра Дэнуц Морога, за помощью обращались и члены семей защитников. Порой необходимо было восстанавливать бойцов в кратчайшие сроки — две-три недели, но некоторым требовалось до пяти месяцев реабилитации. В центре готовы помогать каждому на безвозмездной основе.
Благотворительный проект по реабилитации участников спецоперации был запущен в 2022 году совместно с администрацией Раменского округа. Глава муниципалитета Эдуард Малышев высоко оценил работу центра.
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