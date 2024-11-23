Глава Раменского округа Эдуард Малышев встретился с семьями бойцов СВО

В преддверии Дня матери глава Раменского городского округа Эдуард Малышев встретился с матерями военнослужащих, погибших при выполнении своего долга в ходе специальной военной операции. Во время встречи они совместно посетили выставку «Уголь земли Русской», где были представлены портреты участников СВО, выполненные студентами Гжельского государственного университета в технике рисования углем.

Мамы погибших героев выступили с инициативой установить в Раменском памятник в память о павших защитниках родины. Эдуард Малышев поддержал эту идею и поручил определить подходящее место для монумента, согласовав его расположение с семьями военнослужащих. Также он отметил, что обратится к ректору Гжельского университета Денису Сомову с просьбой о содействии в разработке проекта памятника.

Глава округа выразил искреннюю благодарность женщинам за воспитание настоящих патриотов. Администрация округа продолжит оказывать всю возможную помощь семьям участников специальной военной операции.

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