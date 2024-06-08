Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов передал автомобиль бойцам СВО

Пресс-служба администрации Пушкинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов передал автомобиль «Нива» волонтерской группе, которая оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Автомобиль доставят на передовую в ближайшее время.

Благодаря усилиям волонтеров все посылки достигают бойцов даже в самых отдаленных и напряженных районах.

Отметим, что волонтерская организация под названием «Группа помощи нашим мобилизованным землякам», возглавляемая Бахой Хасановым, успешно функционирует длительное время и доставила на передовую более 200 тонн гуманитарного груза. Численность волонтеров постоянно растет и сейчас составляет более 1500 человек.

Пресс-служба администрации Пушкинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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