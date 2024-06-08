Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов передал автомобиль бойцам СВО

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов передал автомобиль «Нива» волонтерской группе, которая оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Автомобиль доставят на передовую в ближайшее время.
Благодаря усилиям волонтеров все посылки достигают бойцов даже в самых отдаленных и напряженных районах.
Отметим, что волонтерская организация под названием «Группа помощи нашим мобилизованным землякам», возглавляемая Бахой Хасановым, успешно функционирует длительное время и доставила на передовую более 200 тонн гуманитарного груза. Численность волонтеров постоянно растет и сейчас составляет более 1500 человек.