Глава Пушкино вручил орден Мужества ветерану СВО

Дмитрия Медведева мобилизовали в 2022 году. Годом позже он был тяжело ранен, прошел длительное лечение и восстановление.

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина его наградили орденом Мужества. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева знак почета ему вручил глава Пушкино.

«Я думал, у меня совсем все плохо будет. Буду я один. А оказалось. Я не думал, что столько людей мне будет оказывать помощь, да еще и такую серьезную. Теперь я точно уверен, что у меня никаких проблем не будет ни с чем», — поделился Дмитрий.

Дмитрий рассказал главе округа о своей службе, а также поделился проблемами, с которыми пришлось столкнуться после ранения.

«Безусловно, самое главное — это внимание, внимание постоянное, внимание к таким ребятам, жителям не только нашего городского округа, а ко всем нашим военнослужащим, которые прошли через СВО и сейчас нуждаются в поддержке органов не исполнительной власти, но и поддержки всего общества», — сказал Максим Красноцветов.