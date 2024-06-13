Глава Пушкино Максим Красноцветов передал квадрокоптер в зону СВО

Фото: Администрация Городского округа Пушкинский

Глава Пушкино Максим Красноцветов вместе с активистами партии «Единая Россия» провел встречу с руководителем группы «Ивантеевка. Неравнодушные Z» Ольгой Астраханцевой и ее командой. Волонтерам передали квадрокоптер для выполнения задач в одном из военных подразделений.

Также в ближайшее время в зону специальной военной операции отправится очередная партия гуманитарной помощи весом около пятнадцати тонн. В нее войдут генераторы, автозапчасти, маскировочные сети, медикаменты, рабочие инструменты и многое другое.

Кроме того, волонтеры планируют передать большую партию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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