Глава Пушкино Максим Красноцветов передал гуманитарный груз в зону СВО

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с жителем, принимающим участие в специальной военной операции. Вместе с депутатом окружного Совета депутатов Андреем Ломовым руководитель муниципалитета передал бойцу гуманитарную помощь.

До мобилизации защитник трудился в МФЦ Пушкинского. В зоне спецоперации он выполняет задачи по разминированию территорий с 2022 года. Боец служил в составе группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике, а также в составе группировки войск «Север» в Курской области.

Защитника удостоили высоких наград: медали Жукова за разминирование и медали «Участнику специальной военной операции». Ему также вручили нагрудные знаки «Инженерные войска», «Сапер 1 квалификации» и «Гвардия».

Боец доставит из Пушкино в зону специальной военной операции генератор, маскировочные сети, бензомоторную пилу и другие необходимые вещи.

«Наша сила — в единстве фронта и тыла. Рад доброй встрече. Желаю Герою мужества, крепкого здоровья, удачи и силы!» — сказал Максим Красноцветов.