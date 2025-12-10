Глава Подольска встретился с семьями погибших в зоне СВО Героев России

Глава округа Григорий Артамонов встретился с родственниками погибших Героев России, а также с участником специальной военной операции Артемом Горшениным. Мероприятие приурочили ко Дню героев Отечества.

«Стать военным — мечта детства у него. Когда брали интервью на выпуске в саду и задали вопрос, кем он хочет стать, он сказал, что военным. Он осмысленно сказал, что они защищают родину, хотел стать десантником, то есть он определился в свои шесть лест и был готов», — сказала Татьяна Щукина.

Артем стал защитником по примеру отца. Юрий Щукин — военнослужащий в отставке, сыну с детства прививал любовь к Родине.

«Гордимся. Жалко, конечно, что так получилось, но гордимся. Он к этому шел, он знал, готовился, но мама говорила, что он не все нам рассказывал, он успокаивал нас, понимал, что не надо нас беспокоить», — добавил Юрий Щукин.

В городском округе Подольск семьям участников СВО оказывают всестороннюю поддержку.

«На примерах ваших детей мы будем стараться строить воспитание нашего подрастающего поколения. Не спроста колы названы именами ваших сыновей», — сказал глава Григорий Артамонов.