Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов вместе с профильными специалистами и представителями администрации рассмотрели обращения жителей во время очередной выездной встречи. Основные вопросы касались благоустройства микрорайона и сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Жительница Подольска Ирина Громова обратилась к главе городского округа с проблемой: дворовая территория после ремонта тепловых сетей осталась неблагоустроенной. Григорий Артамонов ответил, что к работам на этом участке приступят уже 10 августа.
Марина Соболева попросила установить мемориальную доску ее сыну, погибшему в зоне специальной военной операции. Боец был награжден орденом Мужества посмертно. Глава Подольска пообещал, что найдут возможность выполнить эту просьбу в ближайшее время.
К руководителю муниципалитета приходят не только с вопросами, но и с благодарностью. Активистка Климовска Клара Шишова передала Григорию Артамонову благодарственное письмо от военнослужащих за гуманитарную помощь, отправленную на Херсонское направление.
Также в рамках «выездной администрации» жители по традиции могли проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию. Подобные встречи будут проходить в разных микрорайонах округа и дальше.
ИИ помог устранить еще 254 нарушения в питании детей в школах Подмосковья
Глава Подольска провел встречу с жителями в микрорайоне Климовск
Вертолет не смог приземлиться в районе крушения Ан-24
Причиной крушения Ан-24 в Приморье назвали ошибку пилота
Процедуру согласования перепланировки помещений упростили в Подмосковье
В катастрофе Ан-24 в Приамурье, предварительно, нет выживших
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте