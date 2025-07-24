Глава Подольска провел встречу с жителями в микрорайоне Климовск

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов вместе с профильными специалистами и представителями администрации рассмотрели обращения жителей во время очередной выездной встречи. Основные вопросы касались благоустройства микрорайона и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница Подольска Ирина Громова обратилась к главе городского округа с проблемой: дворовая территория после ремонта тепловых сетей осталась неблагоустроенной. Григорий Артамонов ответил, что к работам на этом участке приступят уже 10 августа.

Марина Соболева попросила установить мемориальную доску ее сыну, погибшему в зоне специальной военной операции. Боец был награжден орденом Мужества посмертно. Глава Подольска пообещал, что найдут возможность выполнить эту просьбу в ближайшее время.