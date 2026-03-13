Сегодня 13:09 Глава Подольска провел встречу с участниками СВО 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск Спецоперация

Подольск

Специальная военная операция РФ на Украине

В Подольске за одним столом собрались те, кто сегодня защищает Родину в зоне спецоперации, и те, кто помогает фронту здесь, в тылу. Глава округа Григорий Артамонов встретился с участниками СВО в неформальной обстановке за чашкой чая.

Темой беседы стала адресная помощь. Где-то нужно подлечить бойца после ранения, где-то — помочь с документами или устроить ребенка в сад, пока отец на службе, кому-то необходима помощь в трудоустройстве. Еще недавно руководитель муниципалитета приезжал к нашим бойцам с гуманитарной миссией «за ленточку». А сегодня бойцы сами пришли в гости — чтобы поблагодарить Григория Артамонова и обсудить планы.

«Было очень приятно снова их увидеть, пообщаться в спокойной обстановке, услышать, как у них дела. Для нас важно, чтобы наши ребята на передовой были спокойны и знали — их близкие не остаются без поддержки», — поделился Григорий Артамонов.

Встреча завершилась чаепитием и общим фото на память. Но работа только начинается. Теперь у главы округа есть конкретный перечень задач от тех, кто сегодня с оружием в руках защищает спокойствие Подольска.