Глава Подольска провел личный прием жителей
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов провел очередной личный прием жителей Подольска. Темами обращений были ремонт детской площадки, благоустройство территории вокруг храма, обустройство народных троп и другие.
Одной из заявительниц стала Любовь Климова. Она подняла вопрос о реконструкции игрового пространства для детей во дворе домов 7 и 9 поселка Молодежный. «Площадка небезопасна, она ветхая, ей больше 10 лет. У меня ребенку три года, и я на этой площадке никогда не гуляю. Песочницей не пользуются детки, только подростки от 10 лет. Малышей там нет совершенно», — рассказала Любовь Климова.
Григорий Артамонов сообщил, что в этом году планируется строительство детской площадки в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной современной городской среды». Игровое пространство общей площадью 150 квадратных метров обустроят до конца этого года. А по соседству рядом с домом № 11 организуют спортивную площадку с тренажерами.
Светлана Лашина живет в микрорайоне Шепчинки и часто гуляет вместе с детьми. Руководителя муниципалитета она попросила обустроить дорожку на улице Свердлова, которая после зимы пришла в негодность. Решение не заставило себя ждать. Григорий Артамонов пояснил, что данный участок тротуара включили в программу губернатора Московской области «Пешком», работы по нему будут проведены до середины июня.
Но не только с вопросами пришли подольчане на прием. Боец с патриотичным позывным Подольск поблагодарил главу округа за качество гуманитарной помощи и оперативную доставку, а также за развитие города.
Даже находясь за ленточкой, боец не забывает о родном Подольске. Руководителя муниципалитета он попросил благоустроить территорию вокруг Троицкого храма. «Думаю, что очень много людей будут посещать его, рядом всегда находиться, потому что место священное, у нас ребята тоже всегда ходят, молятся друг за друга», — рассказал участник СВО.
Григорий Артамонов ответил, что эта территория включена в областную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на текущий год. В настоящее время профильные специалисты оформляют все необходимые документы, чтобы как можно скорее преобразить пространство вокруг Троицкого храма.