Глава Подольска провел личный прием жителей

Одной из заявительниц стала Любовь Климова. Она подняла вопрос о реконструкции игрового пространства для детей во дворе домов 7 и 9 поселка Молодежный. «Площадка небезопасна, она ветхая, ей больше 10 лет. У меня ребенку три года, и я на этой площадке никогда не гуляю. Песочницей не пользуются детки, только подростки от 10 лет. Малышей там нет совершенно», — рассказала Любовь Климова.

Григорий Артамонов сообщил, что в этом году планируется строительство детской площадки в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной современной городской среды». Игровое пространство общей площадью 150 квадратных метров обустроят до конца этого года. А по соседству рядом с домом № 11 организуют спортивную площадку с тренажерами.

Светлана Лашина живет в микрорайоне Шепчинки и часто гуляет вместе с детьми. Руководителя муниципалитета она попросила обустроить дорожку на улице Свердлова, которая после зимы пришла в негодность. Решение не заставило себя ждать. Григорий Артамонов пояснил, что данный участок тротуара включили в программу губернатора Московской области «Пешком», работы по нему будут проведены до середины июня.

Но не только с вопросами пришли подольчане на прием. Боец с патриотичным позывным Подольск поблагодарил главу округа за качество гуманитарной помощи и оперативную доставку, а также за развитие города.