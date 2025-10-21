Глава Подольска провел личный прием участников СВО
Руководитель муниципалитета округа Григорий Артамонов выслушал вопросы бойцов специальной военной операции совместно с Подольским прокурором Иваном Денисовым. Ни одно из обращений не осталось без ответа.
Первое обращение поступило от многодетной семьи из деревни Луковни. Участник СВО рассказал, что не может использовать выделенный участок по назначению, так как он оказался в зоне отчуждения газопровода.
«Мы получили земельный участок в деревне Луковня, на окраине. И наша радость практически закончилась, потому что через месяц от представителей „Газпрома“ пришло уведомление о том, что строительство на земельных участках запрещено — слишком близко находится труба», — рассказал ветеран СВО Вадим.
Григорий Артамонов ответил, что администрация округа совместно с Ассоциацией ветеранов СВО поможет оформить новый участок, где семья сможет спокойно строить дом и воспитывать детей.
Еще одним заявителем был военнослужащий в отставке, получивший ранение в зоне боевых действий. Он ищет работу в сфере безопасности, транспорта или дорожной инфраструктуры. Главное предпочтение — хорошая зарплата, поскольку мужчине нужно обеспечивать двух дочерей. Старшей 12 лет, младшей — девять. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что вопрос не оставят без внимания и в ближайшее время помогут.