Глава Подольска поздравил семью участника СВО с рождением третьей дочери

Власти городского округа Подольск помогли устроить теплую встречу для Маргариты, жены военнослужащего, который принимает участие в специальной военной операции. Молодую маму встретили с цветами и подарками, а также предоставили транспорт, чтобы обеспечить комфортный переезд домой из роддома.

Супруг Маргариты, известный под позывным Дема, служит в танковых войсках с осени 2022 года. Через неделю он приедет в отпуск, чтобы впервые увидеть свою новорожденную дочь Мирославу, которая появилась на свет 19 января. В семье уже растут две дочери — Полина и Ульяна, а с рождением третьего ребенка семья получила статус многодетной.

«Поздравляю семью с таким радостным событием! Желаю здоровья родителям и их замечательным детям. Мы всегда готовы оказать необходимую помощь и поддержку», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Рождение Мирославы стало настоящим праздником для семьи, а забота и внимание со стороны администрации сделали этот день еще более особенным.