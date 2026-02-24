Глава Подольска поздравил бойцов СВО с Днем защитника Отечества

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов навестил военнослужащих в 1586-м Военном клиническом госпитале Министерства обороны России. Вместе с представителем первой танковой армии глава округа вручил отличившимся военным орден Мужества, медаль «За отвагу» и поздравил с наступающим Днем защитника Отечества.

Григорий Артамонов отметил, что в госпитале проходят лечение герои, участники специальной военной операции. Лучшие врачи и заботливый медперсонал — настоящие профессионалы своего дела — помогают им как можно скорее восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

«Глубоко признательны военнослужащим за стойкость и самоотверженность. Наша задача — окружить их вниманием. Поговорили о службе, боевых товарищах, планах на будущее. Было важно лично поблагодарить за мужество, стойкость и верность долгу», — добавил Григорий Артамонов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что в настоящее время для защитников действуют 77 мер поддержки. Оформить их стало еще проще, большинство доступны в любом многофункциональном центре округа. Также можно обратиться в фонд «Защитники Отечества» и Ассоциацию ветеранов специальной военной операции.