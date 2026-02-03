Сегодня 09:57 Глава Подольска помог ветерану СВО расчистить двор от снега 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск Спецоперация

Подольск

Ветераны

Снегопад

В Подольске оказывают всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, уделяя особое внимание тем, кто вернулся с фронта с серьезными ранениями. Глава города Григорий Артамонов вместе с волонтерами навестил Михаила Логинова, который с 2022 года защищал жителей Донбасса, а в августе был комиссован.

Во время чаепития гости обсудили с ветераном СВО насущные проблемы. Родные Михаила обратились с главной просьбой: приобрести специализированную кровать. Григорий Артамонов пообещал решить этот вопрос.

Михаил Логинов вернулся домой героем, но теперь его быт — ежедневное испытание. Из-за полученных ранений он не может самостоятельно справляться с хозяйством. Расчистить двор от выпавшего снега для Михаила сейчас — непосильная задача. Поэтому помощь пришла сама — в лице главы Подольска и волонтеров. Буквально за считанные минуты Григорий Артамонов вместе с добровольцами расчистил снег перед домом ветерана, призвав других жителей следовать этому примеру.

Помощь ветерану СВО будет комплексной. Для Михаила уже организуют курс реабилитации в современном центре «Ясенки» и помогут оформить все необходимые документы. В планах администрации — сделать такую адресную работу системной, чтобы ни один ветеран, нуждающийся в помощи, не остался без внимания.