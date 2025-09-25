Глава Подольска передал квадрокоптеры бойцу СВО

Помощь военнослужащим на передовой остается одной из главных задач для администрации Подольска. В этот раз глава городского округа Григорий Артамонов вместе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорем Науменковым передали на фронт два квадрокоптера.

За гуманитарной помощью приехал военнослужащий с позывным Амур. Он проходит службу по контракту с 2014 года в подразделении «БАРС-31», имеет три ордена Мужества. Амур рассказал, что сейчас на передовой очень нужны подобные квадрокоптеры, а также средства радиоэлектронной борьбы.

«От всей души благодарю наших ребят, стоящих на защите Родины. Будем поддерживать вас всегда, ценить вашу службу и делать все, чтобы вы чувствовали нашу заботу и уважение каждый день», — сказал Григорий Артамонов.

Техника была передана военнослужащим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Беспилотники доставят в зону СВО в ближайшие дни.