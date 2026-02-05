Глава Подольска передал детектор дронов бойцам СВО
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов совместно с председателем совета депутатов Игорем Науменковым помогают участникам СВО на регулярной основе. На этот раз бойцу с позывным Сыч вручили детектор дронов, чтобы поддержать воинов на пути к победе.
Аппарат «Булат» позволит бойцам своевременно засечь беспилотники врага и успеть найти укрытие. Участник СВО поблагодарил главу Подольска за оперативную помощь.
Григорий Артамонов также поддерживает плеяду талантливых спортсменов в округе. Руководитель организации «Братство десантников» Владимир Быковский показал главе округа, как строится работа с молодежью. Юные дзюдоисты тренируются под руководством преподавателя высшей категории Ивана Колганова. В клубе занимается порядка 100 человек.
«Братство десантников» гордится залом, где проводятся занятия по стрельбе из пневматического оружия, сборке-разборке автомата и метанию ножей и, конечно, уникальными музейными экспонатами. В перспективе у организации — открытие центра по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.