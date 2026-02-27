Глава Подольска отвез гуманитарную помощь бойцам СВО

Поездка на передовую для главы Подольска стала не первой. Со многими военнослужащими он знаком лично, например, с Борисом Крачковским. С ним Григорий Артамонов познакомился на праздновании 105-летия машиностроительного завода «ЗиО-Подольск». Тогда глава округа вручил Борису Крачковскому муниципальную награду — мужчина проработал на предприятии более 16 лет. Вскоре он принял решение подписать контракт и ушел защищать Родину. Боец верит в предстоящую победу и хочет поскорее вернуться домой, в родной Подольск.