Глава Подольска отвез гуманитарную помощь бойцам СВО
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов доставил участникам специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В партию вошли дизельные генераторы, отопители, аккумуляторы, рации, квадрокоптеры и многое другое.
Поездка на передовую для главы Подольска стала не первой. Со многими военнослужащими он знаком лично, например, с Борисом Крачковским. С ним Григорий Артамонов познакомился на праздновании 105-летия машиностроительного завода «ЗиО-Подольск». Тогда глава округа вручил Борису Крачковскому муниципальную награду — мужчина проработал на предприятии более 16 лет. Вскоре он принял решение подписать контракт и ушел защищать Родину. Боец верит в предстоящую победу и хочет поскорее вернуться домой, в родной Подольск.
Для выполнения боевых задач военнослужащим также передали внедорожник и запчасти к нему. Собирали гуманитарный груз всем Подольском — с жителями, предприятиями округа и депутатами.