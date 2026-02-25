Сегодня 09:19 Глава Подольска и участники СВО провели урок мужества для школьников 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск Спецоперация

Участники специальной военной операции побеседовали с учениками школы имени Героя России Александра Монетова — рассказали о своем пути, о том, насколько дорога жизнь и как важно любить и защищать Родину. Во встрече также принял участие глава городского округа Григорий Артамонов.

Боец СВО с позывным Режиссер и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин открыто и искренне ответили на вопросы ребят. Они рассказали о том, с кого брали пример в юности, какие школьные предметы оказались нужны для выживания и успешных боевых действий. Участники СВО подчеркнули, что вся гуманитарная помощь, которую собирают и отправляют им волонтеры, очень нужна на передовой. Режиссер передал в школьный музей оружие и дрон противника.

«Наши бойцы мужественно стоят на страже безопасности государства. Важно, чтобы эта живая связь времен не прерывалась. Чтобы мальчишки и девчонки видели перед собой настоящие примеры храбрости, понимали цену мира и осознавали, что сила России — в единстве, памяти и уважении к своей истории», — отметил Григорий Артамонов.

Каждый школьник, сидящий в зале, проникся рассказами военных. Некоторые не могли сдержать слез. Подобные встречи с подрастающим поколением важны, чтобы молодежь знала свою историю и никогда не забывала, как ценно мирное небо над головой.