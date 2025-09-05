Глава Павловского Посада проверил благоустройство территорий округа

Вместе с коллегами глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел выездной осмотр территорий муниципалитета. Он проверил качество содержания и благоустройства дворов и общественных пространств, уделив особое внимание проблемным участкам.

Во время поездки Денис Семенов побывал в гостях у близких погибшего в зоне специальной военной операции героя. По программе поддержки многодетных семей им выделили участок. При подключении газа семья столкнулась с трудностями и обратилась за помощью в администрацию округа. Руководитель муниципалитета и специалист «Мособлгаза» взяли вопрос под личный контроль. В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы.

Денис Семенов также посетил улицу Вокзальную. Жители Павлово-Посадского городского округа обратились с просьбой привести в порядок игровой комплекс у памятника Неизвестному солдату, который пришел в негодность и стал местом распития алкоголя. Руководитель муниципалитета распорядился демонтировать площадку и облагородить территорию. В будущем там планируют создать безопасное и востребованное общественное пространство.

На месте бывшего долгостроя торгового центра «Павловский пассаж» продолжается благоустройство сквера, который займет площадь восемь тысяч квадратных метров. Специалисты уложили тротуары, установили новую остановку, сделали основания для газонов и цветников.

Приводят в порядок и центральное кладбище. На Аллее Героев подготовили основание для пешеходной зоны. Там также планируют выполнить озеленение и установить скульптурную композицию в память о погибших защитниках Родины.

Реконструкция дороги вдоль стадиона и дома № 40Б, корпус 2, по улице 1 Мая затянулась. С этой проблемой к главе обратились местные жители. Денис Семенов поручил подрядчику ускорить ремонт и выполнить благоустройство территории после завершения работ с сетями.

Помимо этого, руководитель муниципалитета осмотрел дворы многоквартирных домов. Особое внимание во время обхода он уделил чистоте вблизи торговых точек, своевременному покосу травы, вывозу мусора и содержанию детских игровых площадок. Все замечания зафиксировали и передали в работу.

Денис Семенов поблагодарил жителей за активную обратную связь.

Отметим, что такие выезды в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» помогают получать точную информацию о текущем состоянии дел и оперативно реагировать на поступающие обращения.