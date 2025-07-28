Глава Павловского Посада провел встречу с участником СВО

В гости к семье бойца спецоперации Дмитрия Чернышова в Павловском Посаде пришли депутат Государственной думы Геннадий Панин и глава округа Денис Семенов. Они пообщались с близкими военнослужащего.

В зону спецоперации Дмитрий Чернышов отправился в сентябре 2022 года. Он служил в звании гвардии старшего сержанта в должности командира отделения закрепления.

Сейчас военнослужащий находится в коротком отпуске. Он приехал домой, в Павловский Посад.

Дмитрий участвовал в наступательных операциях на Краснолиманском направлении. Он обеспечивал прикрытие техники в условиях сложных боевых действий. Его наградили медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

Недавно у Дмитрия появилась дочь Настя. Также у него есть сын Миша.

«Семья Чернышовых — яркий пример героизма и стойкости. Пока Дмитрий выполняет свой долг перед Родиной, его семья продолжает быть той крепкой опорой, которая помогает преодолевать сложные испытания. Это настоящие патриоты!» — сказал Геннадий Панин.