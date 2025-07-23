Глава Павлово-Посадского округа встретился с семьями погибших бойцов СВО

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел очередной объезд территорий в Павловском Посаде. Особое внимание было уделено реализации важных общественных проектов.
Глава округа встретился с родными погибших участников специальной военной операции на городском кладбище. Там начинается благоустройство Аллеи Героев. Денис Семенов и представитель Фонда защитников Отечества Марина Каленкова обсудили с родными бойцов СВО окончательный облик памятных объектов. Семьи погибших героев из Павловского Посада и Электрогорска 11 августа отправятся в Москву, чтобы скульптор Владимир Иванов ознакомил их с макетами памятников.
Денис Семенов также поблагодарил участников молодежной организации «Патриоты России» за инициативу по уходу за местами захоронений бойцов.
В рамках объезда глава Павлово-Посадского округа проверил содержание территорий в микрорайонах Городок, Ленская, Филимоново и деревне Курово. Денис Семенов поручил заасфальтировать участок дороги у яблоневого сада в Городке и включить в план капитального ремонта на 2026 год двор на Интернациональном переулке в Ленской.
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