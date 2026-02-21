Глава Павлово-Посадского округа наградил бойцов СВО

Мероприятие собрало бойцов, их родных и близких. Денис Семенов поблагодарил воинов за силу, самоотверженность и стойкость, а также отметил неоценимую поддержку их семей. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес женщин-волонтеров, которые собирают сухпайки, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и готовят гуманитарную помощь. Глава округа назвал их такими же защитниками Отечества, как и бойцов на передовой.

«Мы помним и чтим всех, кто защищал наше Отечество. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ветеранам Великой Отечественной войны — сегодня в Павлово-Посадском округе их осталось трое. Завтра мы обязательно навестим каждого из них», — подчеркнул Денис Семенов.

Глава отметил, что быть защитником — это не только держать оружие: «Это честно трудиться, учить детей, лечить, строить, изобретать, помогать ближним. Каждый, кто вносит вклад в развитие округа и страны, выполняет важную, священную миссию».

Участников мероприятия поздравил депутат Госдумы Геннадий Панин. Кульминацией вечера стало выступление народной артистки России Виктории Цыгановой. В администрации округа подчеркнули, что подобные встречи стали доброй традицией, укрепляющей связь между властью, обществом и защитниками.