Глава отделения Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе прошел курс SMM

Иван Клещерев, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, успешно завершил интенсивный образовательный курс «Стратегия и практика ведения соцсетей для руководителя: от контент‑плана до AI‑инструментов». Программу организовали по инициативе вице-губернатора Московской области Марии Нагорной. Она направлена на повышение цифровой компетентности руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов СВО.

Курс представляет собой практический модуль, во время которого участники изучают методы систематизации целей и определения целевых аудиторий, а также осваивают техники адаптации генеративных AI-инструментов для создания текстового и визуального контента. Особое внимание уделяют аналитике вовлеченности пользователей и внедрению автоматизации в рабочие процессы, что значительно повышает эффективность руководителей на местах.

«Наша задача — предоставить руководителям конкретные инструменты и четкий план действий для планирования, создания и публикации материалов в социальных сетях. Научить правильно применять различные цифровые способы для повышения эффективности работы на местах», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

В обучении приняли участие 60 руководителей и их заместителей из различных отделений региона. По итогам курса все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации и соответствующие дипломы.

Отметим, что Ассоциация ветеранов СВО начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Главной задачей организации является комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей. В числе приоритетных направлений — содействие в трудоустройстве, оказание медицинской, психологической и юридической помощи. Помимо этого, Ассоциация активно вовлечена в патриотическое воспитание молодежи и помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни.