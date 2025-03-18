Глава отделения Ассоциации ветеранов СВО из Лобни встретился с губернатором Подмосковья

Встреча Андрея Воробьева с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов специальной военной операции прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». В мероприятии принял участие и руководитель регионального отделения Лобни Александр Бронников.

С 3 марта по поручению президента России Владимира Путина начала действовать региональная образовательная программа «Герои Подмосковья». Уже поступило более 450 заявок на участие, а прием документов продлится до конца апреля. Проект объединит всех, кто помогает семьям бойцов СВО и решает вопросы трудоустройства для героев, вернувшихся с фронта.

Александр Бронников уже подал заявку на участие в программе. Он сам командовал мотострелковой ротой в зоне специальной военной операции и был тяжело ранен. Александр является членом местного отделения «Боевого братства» и Общественной палаты Лобни.