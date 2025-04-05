Глава Орехово-Зуева Заголовацкий подписал соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Документ направлен на поддержку участников боевых действий, включая их социальную адаптацию, медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве.

В Орехово-Зуевском округе уже действует местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Ранее глава округа провел встречу с руководителем организации Михаилом Шелопаевым, где обсуждались вопросы реабилитации участников спецоперации и оказания им психологической поддержки. По итогам встречи было принято решение о создании команды профессиональных психологов для своевременной помощи ветеранам.

«Медицинская помощь, социальная адаптация, трудоустройство — вопросов, где можно оказать помощь ветеранам, много. Заключенное соглашение — важный шаг для поддержки наших защитников», — отметил Руслан Заголовацкий.

Стоит отметить, что в Московской области уже заключено 35 подобных соглашений между муниципалитетами и Ассоциацией ветеранов СВО. Эта организация была создана по инициативе Президента России Владимира Путина и по поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За короткое время она объединила более 500 участников СВО из региона.