Глава Орехово-Зуева провел встречу с отделением Ассоциации ветеранов СВО

На встрече была достигнута договоренность о подборе команды квалифицированных специалистов, которые будут оказывать своевременную психологическую поддержку бойцам СВО. Кроме того, планируется выпуск брошюры, где будет рассказано о существующих мерах поддержки участников спецоперации и их семей. С помощью этого издания они смогут лучше ориентироваться в комплексе доступных выплат и льгот.

Руслан Заголовацкий отметил, что есть много направлений для взаимодействия с ассоциацией, а также пригласил всех участников СВО из Орехово-Зуевского округа присоединиться к организации.

Напомним, Ассоциация ветеранов СВО была создана в Подмосковье по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.