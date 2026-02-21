Глава Орехово-Зуева поблагодарил ветеранов СВО на концерте к 23 Февраля

Праздничное мероприятие состоялось 20 февраля в Зимнем театре. На нем чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, а также участников специальной военной операции.

Глава округа Руслан Заголовацкий поздравил всех защитников с наступающим Днем защитника Отечества. Он отметил, что служение Родине — это ежедневная ответственность за страну, семью и людей вокруг, и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и удачи.

Отдельную благодарность глава выразил участникам боевых действий, вернувшимся домой и продолжающим служить уже здесь, в Орехово-Зуевском городском округе — работать с молодежью, заниматься патриотическим воспитанием, поддерживать военнослужащих и их семьи. Среди них — Сергей Супрун, Евгений Чистов, Вадим Ковалев, Магомед Амаров.