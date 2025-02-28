Глава округа Пушкинский вручил ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы

Максим Красноцветов подчеркнул, что эти медали стали символом благодарности за подвиги и труд каждого ветерана. «Низкий поклон тем, кто сложил голову на поле боя, и тем, кто остался жив», — обратился к участникам мероприятия глава муниципалитета.

На церемонии также состоялась символическая передача знамени Победы от ветеранов Великой Отечественной войны участникам специальной военной операции. Знамя получил Герой России, командир 21-й бригады оперативного назначения центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал-майор Сергей Хайрудинов.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» награждают участников Великой Отечественной войны, малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, а также тружеников тыла.