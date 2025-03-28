Глава округа Пушкинский провел встречу с участниками СВО

В беседе участвовали руководитель муниципалитета Максим Красноцветов, глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова. Участники встречи обсудили перспективы работы и механизм помощи тем, кто в ней нуждается.

Одно из предложений касалось организации спортивного мероприятия для семей с детьми, направленное в том числе на адаптацию людей с ограниченными возможностями.

«Бойцы высказали свои предложения и получили ответы на интересующие вопросы», — рассказал Максим Красноцветов. Он добавил,

что поддержка в сложных обстоятельствах очень важна для ветеранов СВО и семей бойцов.

Напомним, что в округе Пушкинский работает Центр поддержки участников спецоперации и их семей. 124 семьи находится на постоянном волонтерском попечении, 691 — распределена между сотрудниками Центра поддержки, членами муниципальной команды, депутатами разных уровней. За минувший год отработано 280 обращений.