Глава округа Пушкинский передал гуманитарную помощь Софринской бригаде

Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов посетил 21-ю ордена Жукова бригаду оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии России. Он передал военнослужащим гуманитарную помощь, собранную по запросу бойцов, которую в ближайшее время направят в зону СВО.

В партию груза вошли запчасти, комплектующие, масла и расходные материалы для обслуживания машин. Максим Красноцветов поблагодарил всех неравнодушных людей, которые помогали собирать гуманитарную помощь.

«На сегодняшний момент и общество, и органы власти — все консолидированы для того, чтобы оказывать всевозможную помощь нашим ребятам, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул глава округа Пушкинский.

Максим Красноцветов вместе с командиром бригады Героем России Сергеем Хайрудиновым возложил цветы к мемориалу софринцам 21-й ОБРОН, погибшим при исполнении воинского долга. Глава округа осмотрел технику, стоящую на вооружении бригады, в том числе современные бронеавтомобили и стрелковое оружие современного поколения.

Взаимодействие администрации муниципалитета с Софринской бригадой носит постоянный характер. В округе регулярно собирают и передают помощь участникам СВО, а также поддерживают семьи военнослужащих.