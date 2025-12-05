Глава округа Пушкинский передал гуманитарную помощь бойцам СВО
Поддержку участникам специальной военной операции в муниципалитете оказывают на регулярной основе. Одну из отправок гуманитарной помощи 3 декабря организовал глава округа Максим Красноцветов со своими заместителями и депутатами.
В медицинское учреждение, где проходят лечение участники боевых действий, передали электроприборы, кабели, дезинфицирующие средства и бытовую химию. В этот раз было подготовлено порядка тонны продукции местных производителей. Ценный груз с благодарностью принял военный врач Роман Безносик, тоже участник спецоперации.
«На форуме „Единой России“ в Пушкинском звучали очень важные слова, суть которых мы понимаем, о том, что тыл должен быть достоин фронта. И мы как представители бизнеса в нормы наших производств закладываем обязательно объем той продукции, которую мы передаем на нужды специальной военной операции. Понимаем, что это наш долг, поддержка бойцов, которые находятся в зоне СВО, также их семей и детей, чтобы они ни в чем не нуждались и чувствовали себя защищенными», — сказал депутат окружного совета Дмитрий Кульков.
Поддержка участников СВО и их семей является одной из приоритетных задач в округе Пушкинский. Представители администрации муниципалитета и депутатского корпуса еженедельно передают помощь военнослужащим.