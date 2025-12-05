Глава округа Пушкинский передал гуманитарную помощь бойцам СВО

«На форуме „Единой России“ в Пушкинском звучали очень важные слова, суть которых мы понимаем, о том, что тыл должен быть достоин фронта. И мы как представители бизнеса в нормы наших производств закладываем обязательно объем той продукции, которую мы передаем на нужды специальной военной операции. Понимаем, что это наш долг, поддержка бойцов, которые находятся в зоне СВО, также их семей и детей, чтобы они ни в чем не нуждались и чувствовали себя защищенными», — сказал депутат окружного совета Дмитрий Кульков.