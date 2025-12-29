Глава Одинцовского округа вручил подарочные сертификаты семьям бойцов СВО

Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в этом году в Одинцове. Собранные средства было решено перечислить ветеранам и семьям погибших героев спецоперации.

Глава муниципалитета Андрей Иванов вручил подарочные сертификаты на встрече в парке «Раздолье».

«В этом году было принято решение все полученные деньги направить именно на поддержку участников СВО и их близких. Это практическая помощь и, что не менее важно, знак внимания и уважения к людям, которые прошли тяжелые испытания и потеряли самых родных», — сказал Андрей Иванов.

Кроме того, на встрече присутствовала руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Ветераны СВО обсудили личные вопросы, проблемы и запросы, которые сегодня волнуют семьи.

Добавим, что благотворительная акция «Белый цветок» существует с начала ХХ века и имеет глубокие исторические корни — она объединяет людей, вдохновляет на поступки, рожденные сочувствием и милосердием.