Глава Одинцовского округа провел прием жителей в Голицыне

Еженедельная встреча в формате выездной администрации прошла в Одинцовском округе. Глава муниципалитета Андрей Иванов и его профильные заместители принимали обращения жителей в Голицыне.

Жители поселка базы отдыха «Солнечная Поляна» обратились с просьбой принять территорию их населенного пункта в муниципальную собственность — это позволило бы округу взять на содержание местные автомобильные и внутриквартальные дороги. Однако собственник земельного участка посчитал такую передачу нецелесообразной.

«В первую очередь требуется „откадастрировать“ нужный земельный участок. После этого администрация проведет переговоры с собственником. Если получим отказ, то будем обращаться в судебные инстанции», — принял решение Андрей Иванов.

Участницы голицынского женского клуба «Родной берег» обратились с просьбой о выделении помещения. Активистки занимаются плетением маскировочных сетей и ведут другую работу, направленную на поддержку участников специальной военной операции и сохранение традиций родного города. Иванов поручил в ближайшее время подобрать помещение для клуба и провести предварительный расчет стоимости его ремонта.

Другой вопрос касался ремонта и содержания бесхозных дорог в Южном квартале. Приняли решение провести грейдирование и отсыпку наиболее проблемных участков и начать процесс их оформления в муниципальную собственность. После этого уже в следующем году Южный квартал можно будет официально включить в программу содержания дорог.