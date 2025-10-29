Глава Одинцовского округа посетил цех по производству военной экипировки

Звенигородское предприятие с самого начала СВО выпускает защитную экипировку для военнослужащих — бронеплиты, разгрузочные системы, рюкзаки, подсумки и мягкие баллистические элементы. Цех посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Работают на площадке швейный цех, лазерный раскроечный комплекс, участок по производству бронеплит из керамики и композитов, цех по изготовлению баллистических пакетов. Продукция сертифицирована, как по бронежилетам, так и по отдельным бронеплитам.

Особенность предприятия — постоянная обратная связь с бойцами. Изделия отправляют на испытания в зону спецоперации, по итогам дорабатывают конструкцию и материалы. Благодаря этому экипировка становится надежнее и удобнее.

Сейчас инженеры разрабатывают облегченные анатомические бронеплиты классов БР-3, БР-4 и БР-5, а также противоосколочные элементы для защиты техники. Трудятся на производстве пятнадцать специалистов, работают они на современном оборудовании.