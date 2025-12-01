Глава Одинцова встретился с семьей участника СВО

Сергей Леонидович Добрынин в 1995 году участвовал в боях по разоружению незаконных банд формирований в Чеченской Республике, а с мая 2022 по май 2025 года прошел пять командировок в зоне проведения специальной военной операции. Военного из Одинцовского округа навестили глава муниципалитета Андрей Иванов и руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Сергей Добрынин — кавалер трех Орденов Мужества, на фронте командовал взводом и ротой, действовал грамотно и берег людей. Сейчас ветеран спецоперации проходит курс реабилитации.

Глава округа Андрей Иванов сказал Сергею важные слова лично: поблагодарил за службу и за то, что защищает нашу страну.

Напомним, в Одинцовском округе продолжается реализация мер, направленных на комплексную поддержку участников специальной военной операции и их семей. Активно вовлечены в эту работу областной филиал Фонда «Защитники Отечества», Центр поддержки участников СВО и их семей, Ассоциация ветеранов СВО Московской области и территориальный военкомат.