Глава Одинцова вручил членские билеты участникам Ассоциации ветеранов СВО

Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Одинцове начало работу в марте этого года. Участники организации помогают бойцам адаптироваться к повседневной жизни, оказывают поддержку в вопросах трудоустройства, решении бытовых и юридических проблем. Возглавляет филиал боевой офицер Александр Журавлев. За короткое время члены ассоциации добились значительных успехов в различных областях. В частности, трое ветеранов стали участниками программы «Герои Подмосковья».

Кроме того, члены ассоциации выступают перед молодежью, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. Андрей Иванов подчеркнул, что администрация города будет продолжать поддержку ветеранов и их семей, а также создавать условия для решения вопросов льгот, трудоустройства и социальной адаптации.

«Важно, чтобы каждый из вас чувствовал внимание и заботу государства и муниципалитета. Спасибо вам за службу, за мужество, за верность долгу!» — завершил свою речь глава округа. Эта инициатива свидетельствует о растущем уважении и внимании к ветеранам, что играет важную роль в их социальной интеграции и укреплении гражданского общества.