Глава Одинцова провел встречу с ветеранами СВО

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с руководителем подмосковного филиала «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой встретился с ветеранами спецоперации. Мероприятие прошло в школе «Флагман»

На встрече с главой округа бойцы СВО рассказали, как проходил процесс возвращения к мирной жизни, а также поделились дальнейшими планами.

Ветераны присоединились к образовательной программе «Герои Подмосковья», в рамках которой готовятся высококвалифицированные компетентные кадры из числа участников специальной военной операции. Андрей Иванов поддержал ветеранов и все их инициативы.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает юридическую и психологическую поддержку, помогает с оформлением инвалидности, реабилитацией, получением лекарств и протезов. Организация создана указом президента России Владимира Путина, а его филиалы открываются во всех регионах.