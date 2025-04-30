Глава Одинцова провел встречу с ветеранами специальной военной операции

В Одинцове продолжается комплексная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей — в округе действуют Одинцовский центр поддержки участников СВО и фонд «Защитники Отечества». Также недавно в городе сформировали местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Одним из ключевых направлений работы является содействие в трудоустройстве вернувшихся с фронта бойцов. В Московской области стартовала программа «Герои Подмосковья», цель которой — подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Глава округа Андрей Иванов провел встречу с участниками СВО, где отметил важность поддержки и признания тех, кто вернулся домой. В ходе мероприятия ветераны поделились своими историями адаптации к повседневной жизни и планами на будущее. Андрей Иванов подчеркнул, что администрация округа планирует усилить меры поддержки ветеранов, чтобы каждый чувствовал себя нужным и имел надежную опору в лице муниципалитета и профессиональных сообществ.