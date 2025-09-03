Глава Одинцова провел встречу с семьями участников СВО в новой школе

Новая школа открылась в Одинцове в жилом комплексе «Одинбург» в этом учебном году. Глава округа Андрей Иванов посетил учреждение вместе с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным и провел встречу с семьями участников специальной военной операции.

Родители смогли за дружеским чаепитием, в спокойной и неформальной обстановке, обсудить волнующие их вопросы, которые связаны с обучением детей и поддержкой военнослужащих.

Отдельно на встрече обсудили условия в новой школе. Мамам и детям рассказали, как будут организованы группы продленного дня, какие спортивные секции откроются на базе учреждения и как устроена столовая, которую обслуживает муниципальный комбинат «Доброе кафе». Особое внимание уделили питанию ребят, которым нужно отдельное меню из-за аллергии. Технологи готовы подбирать индивидуальный рацион, чтобы каждый школьник чувствовал себя комфортно.