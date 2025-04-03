Глава Одинцова провел прием жителей в поселке Лесной Городок

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел прием жителей в выездном формате в Лесном Городке. Вопросы в основном касались тем благоустройства, образования и медицины.

Один из обратившихся — участник Специальной военной операции, уволенный в 2025 году по состоянию здоровья, — попросил помочь с трудоустройством. Глава округа отметил, что ветераны спецоперации востребованы в гражданской жизни и напомнил о региональной программе «Герои Подмосковья», которая поможет им получить новые знания и возможности. Заявки можно подать до 30 апреля 2025 года.

Другой вопрос касался качества воды в реке Бутыня: заявитель беспокоился о загрязнении сточными водами в Голицыне и кооперативе «Зеленая роща». Однако анализ воды показал соответствие нормативам. Андрей Иванов предположил возможность несанкционированных сбросов и поручил «Одинцовской теплосети» обследовать территорию вместе с заявителем для проведения дополнительных замеров.