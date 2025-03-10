Глава Одинцова поздравил супругу участника спецоперации с 8 Марта

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова навестили семью участника специальной военной операции Владимира. Супругу бойца поздравили с двойным праздником — днем рождения и с 8 Марта.

В семье у Инги и Владимира трое детей. До 2022 года они всей семьей жили в Германии. Но, когда началась специальная военная операция, семья вернулась в Россию — муж и старший сын приняли решение уйти добровольцами на фронт. Супруг Инги получил тяжелые ранения на Кураховском направлении и сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге.

Глава округа навестил семью и поздравил с праздниками.

«Это невероятная семья, искренние патриоты, по-настоящему идейные и убежденные люди, для которых принципы выше личного комфорта. Пожелали скорейшего выздоровления супругу, а всей семье — тепла, радости и душевного спокойствия. На таких людях стоит Россия», — отметил Андрей Иванов.