Глава Одинцова посетил штаб волонтеров «Za-мир» в поселке Новый Городок

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил штаб волонтерского движения «Za-Мир» в Новом Городке, который с конца октября 2022 года размещен в жилом доме. Здесь волонтеры изготавливают маскировочные сети, термоодеяла, шьют нарукавники и консервируют продукты для бойцов.

Глава муниципалитета сообщил о планах улучшить условия работы, включая ремонт козырька и закупку швейных машинок.

Волонтеры с момента существования отправили на фронт более 10 тонн гуманитарной помощи, включая 5,2 тысячи квадратных метров маскировочных сетей и шесть тысяч сухих душей. Кроме того, в работе штаба участвуют около 40 волонтеров, а всего помощь оказывают около тысячи человек из соседних поселков.

Также участники движения активно участвуют в сборе продуктов и проведении мастер-классов для детей, а также собирают средства на необходимое оборудование для военных.