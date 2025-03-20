Глава Наро-Фоминска посетил мастерскую волонтеров СВО

Глава городского округа Роман Шамнэ встретился с участниками сообщества «Наро-Фоминский тыл». Он побывал в мастерской, где волонтеры трудятся для поддержки участников специальной военной операции.

Добровольцы муниципалитета вносят большой вклад в приближение Победы. Каждый день в Наро-Фоминске, деревне Головково, селах Атепцево, Каменское и Верее женщины плетут маскировочные сети. За прошедшее с начала СВО время на фронт отправлено уже более трех километров сетей из Наро-Фоминского округа.

Участники сообщества неравнодушных граждан также изготавливают для бойцов сухие борщи и уже сделали более 75 тысяч порций, сшили почти девять тысяч индивидуальных перевязочных пакетов, вяжут носки для культей раненым бойцам в госпитале и многое другое.

Роман Шамнэ поблагодарил волонтеров за их нелегкий труд и самоотверженность. «Ежедневно вы отдаете себя тому, чтобы сделать что-то полезное для наших бойцов на передовой: изготовить окопные свечи, сплести жизненно необходимые маскировочные сети, изготовить вкусные супы и борщи, отгрузить очередную партию гуманитарной помощи, передать ребятам часть тепла из дома и многое другое. Общими силами набирается большое количество гуманитарной помощи, которая отправляется российской армии», — сказал глава муниципалитета.