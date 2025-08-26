Глава Наро-Фоминска навестил многодетную семью погибшего участника СВО

Подарки к новому учебному году передал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ ребятам из семьи погибшего бойца спецоперации. Он пришел в гости к супруге военнослужащего и его троим детям.

Евгений Иванов погиб при выполнении боевой задачи на передовой. Дома его ждали жена Юлия и трое детей: 10-летняя Варя, девятилетний Артем и пятилетняя Мирослава.

«Школьникам — новые рюкзаки: для Артема — солидный черно-красный, для Вари — светлый. Дети сразу начали изучать их содержимое. А мама оценила подаренный чайный сервиз. Ребята показывали свои книги, игрушки. У Артема коллекция пластиковых пистолетов, он мечтает стать военным, как его отец», — сказал Роман Шамнэ.

Также Юлия поделилась, что по совету офтальмолога детям нужны специальные очки. Роман Шамнэ пообещал помочь решить этот вопрос.

Отметим, что встреча прошла в рамках акции «Собери ребенка в школу» партии «Единая Россия». Она проходит по всей стране.