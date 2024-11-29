Глава Можайска рассказал о поддержке участников СВО и их семей

Денис Мордвинцев и другие руководители муниципалитетов Подмосковья приняли участие в очередном совещании у губернатора Андрея Воробьева. На нем обсуждалась работа по поддержке участников специальной военной операции и их родных.

Глава Можайского округа рассказал, что социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова организовала в муниципалитете большую работу по оказанию всестороннего содействия бойцам СВО и их семьям. Им помогают в получении психологической помощи, социальной и медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения.

Адвокаты областной палаты совместно с юристами администрации округа, военным комиссаром и социальным координатором фонда проводят ежемесячные консультации в здании военкомата. В 2024 году 102 участника СВО и их близких получили юридическую помощь.

Администрация Можайска, фонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества организует для бойцов СВО и их семей различные мероприятия. «На прошлой неделе состоялась теплая встреча с мамами и супругами наших бойцов», — рассказал Денис Мордвинцев.

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