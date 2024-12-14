Глава Можайска Мордвинцев встретился с получившими ранения ветеранами СВО

В администрации Можайского городского округа состоялась встреча руководителя муниципалитета Дениса Мордвинцева с ветеранами, которые получили ранения во время специальной военной операции. На мероприятии обсудили вопросы поддержки и реабилитации бойцов.

Мероприятие объединило героев специальной военной операции, работников социальной защиты и здравоохранения, а также представителей Мособлдумы, депутатов муниципалитета и сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества».

Ветеран боевых действий, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев рассказал собравшимся о поддержке получивших ранения бойцов. Он отметил, что для этого нужно привлекать и профильных специалистов.

Участники специальной военной операции подчеркнули, что необходимо создавать центры поддержки для защитников, а также информировать общество о проблемах ветеранов.

Как рассказал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, на встрече обсудили возможность поездки ветеранов специальной военной операции и членов их семей в Одинцово, чтобы пройти диспансеризацию, посетить специалистов узкого профиля.

«Ранее об этом договорились представители государственного фонда „Защитники Отечества“. Обязательно подберем удобное время и выделим подходящий транспорт», — добавил он.

Помимо этого, прибывшие на встречу ветераны попросили депутата на законодательном уровне проработать вопрос обеспечения жильем участников специальной военной операции без очереди.

Напомним, что на заседании Московской областной думы 12 декабря приняли закон о предоставлении дополнительной выплаты взамен земельного участка бойцам специальной военной операции. Размер компенсации составит 500 тысяч рублей.

«Благодарю всех, кто смог принять участие в мероприятии. Темы, которые мы подняли, непростые. Все вопросы мы взяли на контроль и приложим максимум усилий для их решения», — подчеркнул Денис Мордвинцев